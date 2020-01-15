"Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı"

15.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:24

AĞIZ sağlığının bozulması kalp hastalıklarına dahi neden olurken yaşın ilerlemesiyle diş fırçalama ve temizliği daha da önem kazanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi "Yaşlılıkta dişlerin mine tabakasında aşınmalar görülebilir. Aşınan bu çukur alanlara yemek artıklarının daha kolay birikmesi çürüklere neden olur. Bu nedenle diş fırçalama daha da önem kazanır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi, yaşlanmayla birlikte ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Dr. Çelebi, kronolojik olarak yaşlanmanın 65 yaş üstü olarak kabul edildiğini belirterek "Dünya Sağlık Örgütü psikogeriatrik 65 yaş ve üstünü yaşlılık dönemi, 85 yaş ve üstünü çok yaşlılık dönemi olarak tanımladı. Gerontolojistler ise yaşlılığı 65-74 yaş arası genç yaşlı, 75-84 yaş arasını orta yaşlı ve 85 yaş üzerini ileri yaşlılık olarak sınıfladı. Yaşlanma ile birlikte zihinsel ve fiziksel aktivitelerin kapasitesinde azalmalar, hareket yeteneğinde yavaşlama görülse de, birey kendini yaşlı hissetmeyebilir. İnsan yaşamının süresinin uzamasıyla günümüzde yaşlı nüfusu artıyor. ve her geçen gün yaşlı bireyler daha bilinçli olup, doğal dişlerini koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇÜRÜKLER, AŞINMALAR GÖRÜLEBİLİR

Yaşlanma ile birlikte dişlerin mine tabakasında aşınmaların meydana geldiğine dikkat çeken Dr. Çelebi "Yaşlılıkta dişlerin dış yüzeyinde çatlaklar gözlenir. Dişin kanalı daralmaya başlar ve diş renginde koyulaşmalar oluşur. Bu tür oluşumlar normaldir. Aşınmalar eğer dişlerin kök kısmında diş ve diş eti sınırında fazlalaşmışsa, dişte zamanla kole çürükleri dediğimiz çürükler gözlenebilir. Aşınan bu çukur alanlara yemek artıklarının daha kolay birikmesi buna neden olur. Bu nedenle diş fırçalama daha da önem kazanır. Yaşlı bireylere daha etkili diş fırçalamaları için otomatik döner başlıklı diş fırçaları önerilebilir" diye konuştu.

"ÇENE KEMİĞİ DE ZAMANLA ERİYOR"

Dr. Çelebi, yaşlılıkla birlikte ağız dokusunun da inceldiğine değindi ve şöyle devam etti: "Ağızda kuruluk başlar ve kemikte düzleşme görülür. Bu nedenle kullanılan mevcut protezler zamanla acıtmaya başlayabilir. Bu durumlarda mevcut protezlerde düzeltmeler yapılabilir veya yumuşak astarlarla desteklenebilir. Çene kemiği de zamanla erir. Bu özellikle diş eksiği bulunan bölgelerde daha da dramatik bir şekilde ilerler. ve kullanılan hareketli protezlerde (takıp çıkarılabilir) stabilite sorunları başlar. Bu hareketli protezleri desteklemek için implantlar önerilebilir. İmplanta tutunan çıtçıtlı protez parçaları ile hareket azaltılmış olur ve protez kullanımı rahatlar."

"AĞIZ KURULUĞU YAŞ İLE ARTABİLİR"

Yaşlılıkta ağız ve diş hijyeninin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Çelebi, şu tavsiyelerde bulundu: "Yaşlılıkla birlikte tükürük miktarı azalır ve ağız kuruluğu görülmeye başlar. Kuruluk yaşla birlikte artan hastalıklar ve buna bağlı ilaç kullanımına göre de artar. Bu durumlarda ilaç değişikliği yapılabilir. Eğer ilaç değişikliği yapılamıyorsa tükürük artışı sağlayan ilaçlar önerilir ve bunu destekleyici diyet uygulanabilir. Sık sık diş fırçalama ve ağız çalkalama gibi basit önerilerle yaşam kalitesi arttırılabilir. Yaşlı bireyler adaptasyon açısından yeni bir proteze uyum sağlamakta güçlük çeker. Bu nedenle yeni bir protez yapmadan önce eski protezlerinin tamiri veya düzeltilmesi daha doğrudur. Yaşlı bireylerde ağız hijyeni de azalır, dişlerini fırçalamayı veya protezlerini temizlemeyi unutabilirler. Yaşlı bireyleri ailenin diğer bireyleri takip etmeli ve sık diş hekimi kontrolü ile ağız bakımı gözlenmelidir."

Kaynak: DHA

- İstanbul