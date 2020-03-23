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Yaşlılıkta beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve psikolojik destek çok önemli

Dr. Özlem Sezen, Henüz yaşlanmadan önce sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik olarak desteklenmenin başlaması gerektiğini belirten

23.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:07
Yaşlılıkta beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve psikolojik destek çok önemli

Henüz yaşlanmadan önce sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik olarak desteklenmenin başlaması gerektiğini belirten Dr. Özlem Sezen: "Yaşlılık döneminde de kalsiyumu artırmak, kemik erimesine karşı süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, yumurta gibi genel beslenme şartlarını sağlamak oldukça önemli. Düzenli doktor kontrollerine gitmek, kanser taramalarını yaptırmak, takiplerde uygun görülürse erişkin aşılaması yaptırmak sağlığın devamı için gerekli. Tuzu ve yağı azaltmak, karbonhidratı dengeli almak, et ve et ürünleri, tavuk ve balık ürünlerini ızgara ya da haşlama şeklinde tüketmek, kızartmalardan uzak durmak gerekli. Ayrıca süt, yoğurt, peynir bizim kültürümüzde olan çok zengin besin maddeleri. Yaşlılık döneminde düzenli aralıklarla belirli tahlillerin yapılması, kolesterol takibi de oldukça önemli. Gerekirse ilaç takviyeleri de yapılabilir. Mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketmek, bol sıvı almak özellikle de su içmek çok önemli."

65 yaş üstündeki bireylere, eşlik eden hiçbir hastalığı olmasa da zatürre aşısını ücretsiz uyguluyoruz

Yaşlılığın da bebeklik gibi bir dönem olduğunu söyleyen Dr. Özlem Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İmmün sisteminin de zayıflamasıyla beraber, yaşlı bireyler bazen işlerini sürdürmekte güçlük çekmekle beraber enfeksiyona yatkın hale gelebiliyorlar. Hareket azlığı da bu durumu tetikliyor. Bu nedenle, özellikle aşı ile önlenebilir hastalıklar ile mücadelenin önemi daha da artıyor. Özellikle devletimizin de bağışıklama planı içerisinde yer alan 65 yaş üstü tüm bireylere zatürre (pnömokok) ve influenza aşıları öneriliyor. Konjuge Pnömokok aşısı Aile Sağlığı Merkezleri'nde var ve ücretsiz yapılıyor. Bunun yanı sıra belli dönemlerde hepatit aşılarını, tetanoz aşılarını da sorguluyoruz. Ayrıca 18-64 yaş arası erişkinlerde eşlik eden kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabeti, immün sistemi zayıflatan durumu varsa yine bakanlığımız risk grubu kapsamı içerisinde aldığı için bu hastalarımıza da zatürre aşısını ücretsiz yapıyoruz."

Koronavirüsten korunmanın şu an için en önemli yolu sosyal izolasyon

Koronavirüs salgınından korunmanın şu an için en önemli yolunun sosyal izolasyon olduğu vurgusunu yapan Dr. Özlem Sezen şunları ekledi: "Bu dönemde gerekmedikçe, özellikle de yaşlılar dışarı çıkmamalı. Yaştan bağımsız olarak gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesini ve toplu taşıma aracı kullanılmamasını öneriyoruz. Bir diğer önemli konu el hijyeni. Kişiler dışarı çıktıklarında kesinlikle ellerini, gözlerine ve yüzlerine sürmemeliler. Toplu taşıma aracından indikten sonra da ellerini mutlaka dezenfekte etmeliler. 20 saniye boyunca elleri su ve sabunla yıkamalılar. Eve geldiklerinde ise kıyafetlerini değiştirmeliler. Evde ise sık havalandırma önemli. Bir süre evlere misafir kabul etmeyelim. Sevdiklerimizle tabi ki görüşelim, telefonlaşalım ancak tokalaşma ve sarılma gibi yakın teması önermiyoruz."

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi şikâyetleriniz varsa mutlaka SABİM (Alo 184) hattını arayın

Virüsün değil insanların dolaştığının vurgusunu yapan Dr. Özlem Sezen, bu nedenle sosyal izolasyonun önemli olduğunu sözlerine ekledi: "Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim, sağlık imkânlarını dengeli kullanalım. İhtiyaç olmadıkça sağlık kurumlarına başvurmayalım. Eğer başvurmamız gerekiyorsa mutlaka randevu alalım. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi şikâyetlerimiz varsa mutlaka SABİM - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (Alo 184) danışma hattını arayalım, bilgi alalım. Eğer bir rahatsızlığımız olduğu için dışarı çıkacaksak toplu taşıma aracı kullanmadan, maske takarak ve randevu alarak sağlık kurumlarına başvuralım."

Kaynak: Bültenler

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