Yaşlılık maaşı ve bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Emine Gündoğdu (82), yaşlılık maaşı ve bayram ikramiyesinden oluşan 1535 lirayı, evine getiren jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Emine Gündoğdu (82), yaşlılık maaşı ve bayram ikramiyesinden oluşan 1535 lirayı, evine getiren jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde oturan Emine ve İsmail (83) Gündoğdu çiftine, jandarma ekibi, '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamadıkları için bayram ikramiyesi ve yaşlılık maaşlarını evlerine götürdü. Emine Gündoğdu, maaş ve bayram ikramiyesini jandarmalara teslim ederek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Maaş teslimi sırasında jandarma ekiplerine eşlik eden Topçusırtı Mahallesi'nin muhtarı Osman Boğaz, çifte teşekkür etti. Muhtar Boğaz, "65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını jandarma ekipleriyle dağıtırken yaşadık bu olayı. Yaşlı çiftimizin evine yaşlılık maaşlarını ve bayram ikramiyelerini vermeye gittiğimizde yaşlı amcaya 535 lira maaşını verdik, teyzeye 1535 lira ikramiyesi ve maaşını vermek istediğimizde bize, 'Evlatlarım ben bu maaşımı ve ikramiyeyi 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istiyorum' dedi. 'Peki teyze, siz 535 lira ile nasıl geçineceksiniz?' diye sorunca 'Sizler varsınız, yardımcı olursunuz' dedi" diye konuştu.

535 liralık yaşlılık maaşı ve 1000 liralık ikramiyeyi kampanyaya bağışlayan, 4 çocuk annesi Emine Gündoğdu ise "Maaşımı almadım, jandarmaya verdim, 'Yardım da getirmeyin bana; çünkü damadım bana destek oluyor' dedim. Ben depremde bile göç ettiğimde çalışmaya ara vermedim. Fındık zamanına kadar çapa yaptım sonra fındığa gittim. Ben alma tarafında değilim, verme tarafında olmaya çalışıyorum" dedi.

Kaynak: DHA