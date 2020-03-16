Yaşlılık döneminde sağlıklı olmak istiyorsanız bunları mutlaka yapın
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Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Yaşlılık döneminde sağlıklı olmak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

TÜİK'e göre 65 yaş ve üzeri yaşlı olarak nitelendiriliyor. Bu yaşlarda sağlıklı olmak, hayatı en iyi ve verimli bir şekilde yaşayabilmek için vücudumuza gençlik dönemlerinde yatırım yapmak gerekiyor.

16.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:36
Yaşlılık döneminde sağlıklı olmak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Birkaç basit önlemle yaşlılık dönemini rahat bir şekilde geçirmek mümkün. Alınabilecek önlemlerden bazıları sağlıklı beslenme, hareket etme,kaliteli uykunun yanında düzenli doktor kontrolleri ve sağlık sigortası yaptırmak olarak sıralanıyor.

Yaşlılık, artık hayatın tadını doya doya çıkaracağımız, gençlik döneminde hayat koşturmacasından yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapma dönemi oluyor. Bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal olarak sağlıklı olabilmek hepimizin hayali. Fakat yaşlılıkta sağlıklı olmak istiyorsak bunun temelini daha erken yaşlarda atmamız gerekiyor.

TÜİK verilerine göre 65 yaş üzeri yaşlı olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de 2018 yılında 65 yaş ve üzerinde olan 7 milyon insan bulunuyor. 2080 yılında ise 65 yaş üzerinde 27 milyon insan olması bekleniyor. Yani artık kendimize daha iyi bakıyoruz ve yaşam süreleri de uzuyor. Yaşlı nüfus git gide çoğalıyor. Bu yılları en iyi şekilde geçirmek için gençken vücudumuza özen göstermemiz gerekiyor. İşte yaşlılıkta rahat edebilmek için yapmamız gerekenler:

Hareket edin: Fiziksel olarak aktif olmak ve düzenli egzersiz yapmak önemli. Bunun için de mutlaka spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. Hafif tempolu yürüyüşler zinde kalmak için yeterli. Mümkünse her gün, günde yirmi dakika veya yarım saat kadar vücudu hareket ettirmek hem fiziksel açıdan iyi hissetmenizi sağlar hem de stres azaltır.

Beslenmeye dikkat: Yediklerimiz ve içtiklerimiz vücudumuzu önemli ölçüde etkiliyor. Sağlıklı, dengeli bir beslenme düzeni vücudumuza yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biri. Gençken her şeyden dilediğimiz kadar yerken yıllar geçtikçe vücudu ve sindirim sistemini yormayacak daha sağlıklı besinlere yönelmemiz gerekiyor.

Düzenli olarak kontrole gidin: İlerleyen yaşla beraber çıkması muhtemel hastalıklar, rahatsızlıklar, kötü sürprizler de bizi bekliyor. Bu gibi rahatsızlıkları başında tespit edebilmek için düzenli doktor kontrolü aksatılmamalı. Ayrıca yüksek tedavi giderlerine de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için de sağlık sigortasını erkenden yaptırmak önem arz ediyor; zira belli bir yaştan sonra özel sağlık sigortası yaptırılamıyor, ancak mevcut poliçeniz varsa ömür boyu devam edebiliyor. Demir Sağlık'ın aralarında özel sağlık, acil sağlık, tehlikeli hastalıklar, tamamlayıcı sağlık gibi her bütçeye hitap eden poliçeleri sayesinde birçok hastane ve sağlık kuruluşunda tedavi olunabiliyor.

Yalnız kalmayın: Fiziksel sağlık kadar zihinsel olarak sağlıklı olmak da önemli. Sevdiğiniz şeyleri yapın, hobilerinize zaman ayırın, hoşça vakit geçirdiğiniz insanlarla olun. Çevrenizde insan olmadığında veya arkadaşlarla iletişimde olunmadığında depresyon ve bunama ihtimalleri artıyor.

Uykuyu ihmal etmeyin: Yaşlandıkça baş gösteren sorunlardan biri de uyku. Uykuya dalmak da bir sorun, kaliteli bir şekilde uyumak da. Verimsiz uykular da iyi dinlenememeye ve yorgunluğa neden oluyor. Bunun önüne geçmek için de bir uyku rutini oturtmak, gün içindeki uykuyu kesmek ve her gece aynı saatte yatmak gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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