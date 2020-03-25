Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım için ekip oluşturan Kaymakam Ömer Sevgili, onlara gıda yardımı yapıp sağlık hizmeti sundu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım için ekip oluşturan Kaymakam Ömer Sevgili, onlara gıda yardımı yapıp sağlık hizmeti sundu.

Sevgili, yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından sosyal yardımlaşma, polis, jandarma ve sağlık ekipleri toplantı yaparak bir ekip kurulmasına karar verdi. Kurulan 50 kişilik ekip hemen göreve başlayarak yaşlılara yardım için kolları sıvadı. Yaşlılara gıda yardımı verip sağlık hizmeti sunan ekip yaşlıların yüzünü güldürdü. Sevgili 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bütün vatandaşlara ulaşılarak onların mağdur edilmeyeceğini aynı zamanda sağlık hizmeti de sunulduğunu belirterek, "Yaşlıları yanı sıra diğer vatandaşlarımız da gerekmedikçe lütfen sokağa çıkmasın. Bütün vatandaşlarımız evde kalsın" diye çağrıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA