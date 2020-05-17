Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli
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Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli

Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı.

Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli
17.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:51

Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara geçen hafta Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saat sokağa çıkma izni verildi. Bu hafta da saat 12.00 ile 18.00 arasında izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 12.00'yi geçmesine rağmen Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkmadı. Atatürk Parkı'nı geçen hafta iznin ilk dakikalarında dolduran 65 yaş üstü vatandaşların çok azı bu hafta parka geldi. Afrika sıcaklarından dolayı 42 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı parklar boş kaldı. Ancak az da olsa parka gelen vatandaşların biraz yürüyüp banklarda oturduğu görüldü. Bir vatandaşın ise parkta spor yapması dikkat çekti.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, iznin çok iyi olduğunu ancak aşırı sıcak nedeniyle geçen haftaki yoğunluğun olmadığını söylediler. 65 yaş üstü vatandaşların saat 16.00'dan sonra daha yoğun sokağa çıkması bekleniyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

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