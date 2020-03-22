Yaşlıların siparişlerini evlerine polisler teslim ediyor Yaşlıların siparişlerini evlerine polisler teslim ediyor Erzincan'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin market ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.

Yaşlıların siparişlerini evlerine polisler teslim ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin market ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Evlerine kapanan yaşlıların market alışverişini polisler yapıyor. Sokağa çıkması yasaklanan milyonlarca yaşlı arasında Erzincan'da yaşayan vatandaşlardan Songül Demir ve Ahmet Bulut, sokağa çıkmak yerine 155 hattını arayarak market ihtiyaçlarını iletti.

Demir ve Bulut ailelerinin siparişlerini markete giden polisler satın alarak teslim etti.

Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 155 hattına gelen siparişleri gün boyu değerlendirdi.

Kaynak: İHA