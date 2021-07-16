Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Maaratmısrın beldesinde yardım gönülleri tarafından kurulan darülaceze Darülacezede kalanların bakımlarının yapılması, ilaçlarının verilmesi Darülacezede kalanların yemek yemesi Darülacezede kalan 89 yaşındaki Emine Hıdeydi ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla...

Maaratmısrın beldesinde yardım gönülleri tarafından kurulan darülaceze

Darülacezede kalanların bakımlarının yapılması, ilaçlarının verilmesi

Darülacezede kalanların yemek yemesi

Darülacezede kalan 89 yaşındaki Emine Hıdeydi ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yakınlarını kaybeden yaşlıları için İdlib'de kurulan el-Beşir Darülacezesi hizmetlerini sürdürebilmek için yardım bekliyor.

İdlib'in kuzeyinde yer alan Maaratmısrın beldesinde 4 ay önce yardım gönülleri tarafından kurulan darülacezede, 8'den fazla kimsesiz yaşlı kalıyor.

Darülaceze kurucusu Yüsra Sabra AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimsesiz yaşlılar için bakımevi fikrinin kamplarda yardım faaliyetinde bulunduğu sırada doğduğunu söyledi.

Gönüllülük esasına dayanarak 12 kişilik bir ekiple yaşlılara baktıklarını ifade eden Sabra, "Bakımevinde kısıtlı imkanlarla 8'den fazla yaşlının bakımı üstlendik. Aralarından şeker hastaları, psikolojik durumu kötü olan ve hafıza kaybı yaşayan hastalarımız var." dedi.

Sabra, sokakta ve çadırlarda zor koşullarda yaşayan bakıma muhtaç çok sayıda yaşlı bulunduğunu da dile getirdi.

Kimsesiz yaşlıları yerleştirmek için çok sayıda kişinin darülaceze ile iletişime geçtiğini belirten Sabra, kısıtlı imkanlar nedeniyle destek veremediklerini aktardı.

Sabra, STK'lere destek için çağrıda bulundu.

Kimsesi kalmadığı için bakımevine yerleşti

Darülacezede kalan 69 yaşında ve diyabet nedeniyle bir bacağını kaybeden Fatma Dabul da eşini kaybettikten sonra kimsesi kalmadığı için bakımevine yerleştiğini söyledi.

Merkezde gönüllü ekibin tüm ihtiyaçlarını karşılandığını kaydeden Dabul, "Gönüllü kızlar, bize bakıyor, yediriyor, içiriyor, ilaçlarımızı veriyorlar, dışarıya çıkartıp gezdiriyorlar ve ihtiyaç duyulduğunda doktorlar muayene edip hastaneye sevk ediyor." diye konuştu.

Uçak sesini duyduğunda çok korktuğunu dile getiren Dabul, saldırı olduğunda nasıl kaçacağı endişesiyle yaşadığını ve engelli haliyle gönüllü çalışanlara yük olduğunu düşündüğünü anlattı.

Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2)
Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2)
Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2)
Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

PKK'dan Afrin'e saldırı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
PKK'dan Afrin'e saldırı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:56:11. #1.14#

title