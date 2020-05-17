Yaşlıların kısıtlama arası alışveriş telaşı
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Yaşlıların kısıtlama arası alışveriş telaşı

Yaşlıların kısıtlama arası alışveriş telaşı Şanlıurfa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arayı alışveriş yaparak geçirdi.

Yaşlıların kısıtlama arası alışveriş telaşı
17.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:47

Yaşlıların kısıtlama arası alışveriş telaşı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arayı alışveriş yaparak geçirdi.

Şanlıurfa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bu gün saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 6 saatlik arada alışveriş yapmak için açık olan dükkan ve marketlere koştu. Zamanlarını gezmekle geçiren yaşlılar, ihtiyaçlarını karşılamayı da ihmal etmedi. Evden çıkan yaşlılar, açık olan bakkal ve marketlere giderek alışveriş yaptı. Bazı yaşlıların ise parklara giderek orada temiz havanın tadını çıkartmayı tercih ettikleri gözlendi.

Yaşlıların kısıtlama arası alışveriş telaşı

Kaynak: İHA

Manşet

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