Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor
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Sivas, Yerel

Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor

- Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor Sivas'ta Koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılar ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve muhtarlar yardımıyla gideriliyor Sivas'ta Koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen...

23.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:21
Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor

- Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor

Sivas'ta Koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılar ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve muhtarlar yardımıyla gideriliyor

SİVAS - Sivas'ta Koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılar ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve muhtarlar yardımıyla gideriliyor.

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarıya çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından Sivaslılar, yaşlılar için harekete geçti. Mahalle muhtarları, yaşlılara yardım elini uzatmak için bir araya geldi.

Konu ile ilgili konuşan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan, "Devletimiz kurum ve kuruluşlardan yardım alan ihtiyaçlı, sokağa çıkması yasaklanan ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları, valiliğimizin koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır. Bizzat evlerine teslimi sağlanarak ihtiyaçlı vatandaşlarımızın bir sıkıntı yaşamamalarına azami gayret gösterilecektir. Kapsam dahilinde olup sokağa çıkması kısıtlanan yasaklanan maddi durumu iyi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için altını çizerek belirtmek istiyorum, birinci derece çevresinde yakını olmayan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarına ve sağlık hizmetlerine yönelik 112-155-156 numaralar üzerinden veya mahalle muhtarlarını 7 gün 24 saat arayarak taleplerini iletebilecekler" dedi.

Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor

Kaynak: İHA

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Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor

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