Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi Adıyaman'da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.

Adıyaman'da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.

Korona virüs nedeniyle yetkililerin en çok yaşlı ve kronik hastalara 'evinizde kalın' uyarılarına büyük oranda uyulurken, bu ikazlara aldırış etmeyenlerde çıkıyor. Korona virüs sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi parklar da boş kaldı. Adıyaman'da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların önceki gün cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri gülümsetti.

Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2'si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı şahıs, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.

Güneşli havadan istifade etmek isteyen başka yaşlılar da bugün dışarı çıktı. Bunlardan birisi, yetkililerin uyardığını ancak içeride gün boyu oturmaya dayanamadıklarını ve hava almak için çıktıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA