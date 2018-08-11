Yaşlıların "Bayram Temizliği" Çorum Belediyesinden

Çorum Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki 65 yaş ve üzeri yaşlıların evlerinde bayram temizliği çalışmasına başlandı.

Belediye Başkanı Zeki Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'daki 750 yaşlı vatandaşın yaşadığı 520 evin, belediye personelince belirli periyotlarda temizlendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin bugününün emektarları olan yaşlıların Kurban Bayramı'nı rahat bir şekilde geçirmeleri için bayram öncesi temizlik çalışması başlattıklarını belirten Gül, "Başımızın tacı büyüklerimizin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için evlerini baştan aşağı temizliyoruz. Büyüklerimizin yaklaşan Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Bizler onların dualarına talibiz." diye konuştu.

Çorum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gül, "Biz hizmet üretirken toplumun her kesimini göz önünde bulunduruyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, bayram öncesi çalışmalarına hız verdi. Ekiplerimiz, temizlik yapacak durumda olmayan 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın evlerini temizliyor. Büyüklerimizin misafirlerini en güzel şeklide ağırlamaları için evlerini tepeden tırnağa temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde temizlik hizmetinden yararlanan 68 yaşındaki Perihan Sıvış da astım, tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıkları nedeniyle temizlik yapmakta zorlandığını dile getirerek, "Belediyemizin personeli gelip evimi temizliyor. Titizlikle temizlik yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, ellerine sağlık. Belediyemize çok teşekkür ediyorum." dedi.