Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor Çıldır Kızılay yaşlıların ihtiyaçlarını için kampanya başlattı Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Korona virüs için halkı uyarırken 65 yaş üstü vatandaşların evinden çıkmaması konusunda çeşitli kampanyalar başlattı.

Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor

Çıldır Kızılay yaşlıların ihtiyaçlarını için kampanya başlattı

ARDAHAN - Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Korona virüs için halkı uyarırken 65 yaş üstü vatandaşların evinden çıkmaması konusunda çeşitli kampanyalar başlattı. 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmayarak tüm ihtiyaçları için kendilerini aramalarını istedi.

Türk Kızılayı Çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, "Covid - 19 için başlatılan müdahaleye bizlerde Türk Kızılay Çıldır şubesi olarak destek olmak ve korunmayı arttırmak için 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamasını istiyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımız olası bütün ihtiyaçları için bizlere ulaşmasını istiyoruz. Bize ulaşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını alıp kendilerine teslim ediyoruz. Kampanyamızın ilgi görmeye başladı ve ihtiyaçlarını aldığımız vatandaşlarımız fazla ücret veriyor ve fazla kalan kısım ile bizlere ulaşan ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerini karşılamaya yardımcı oluyorlar. Tabi esnaf arkadaşlarımızda ürünler ihtiyaç sahibi bir aileye ulaşıyorsa ücret talep etmiyorlar. Bu zorlu günde birlik ve beraberliğimizi arttırmak önlemleri daha sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bana bir şey olmak mantığı ile değil başkasına zarar vermemek için evde kalma mantığı ile hareket etmeliyiz.

Kaynak: İHA