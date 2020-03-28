Yaşlıları telefonla dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı Kocaeli'de evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları telefonla dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları telefonla dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Körfez ve Gebze ilçelerinde evden çıkamayan 65 yaş üstünün telefon yoluyla dolandırıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 5 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için Kocaeli'nin Körfez ilçesiyle Adana'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler M.R.D. ile S.Y. ve kardeşi S.Y. gözaltına alındı, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 20 bin lira, 1750 dolar, 80 avro, 7 bilezik, 3 kolye, iki saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, bir kolye ucu, 3 Osmanlı tuğralı altın ve bir "TC" ibareli altın ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA