Yaşlıları eve korona değil sıcak hava eve hapsetti
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Yaşlıları eve korona değil sıcak hava eve hapsetti

Yaşlıları eve korona değil sıcak hava eve hapsetti Yasağa rağmen denize girdiler Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 6 saatlik sokağa çıkma izni olmasına rağmen hava sıcaklığının 40 dereye ulaşması nedeniyle neredeyse kimse dışarı çıkmadı.

Yaşlıları eve korona değil sıcak hava eve hapsetti
17.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:41

Yaşlıları eve korona değil sıcak hava eve hapsetti

Yasağa rağmen denize girdiler

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 6 saatlik sokağa çıkma izni olmasına rağmen hava sıcaklığının 40 dereye ulaşması nedeniyle neredeyse kimse dışarı çıkmadı. İlçede yasak olmasına rağmen sıcaktan bunalan bazı kişiler ise denize girip, kumsalda yürüyüş yaptı.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği ilçede Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü. Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 12.00-18.00 saatleri arası belirlenen izinde Alanya'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşların çoğunluğu sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih etti. Yaşlıların neredeyse tamamı dışarı çıkmazken, birkaç yaşlı vatandaşlar ise sahil yollarında şemsiye ile gezdiği görüldü. İlçenin en işlek cadde ve sokakları çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarındaki gibi sessizlik hakim oldu.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar denize girdi

Damlataş ve Keykubat plajlarında gelen bazı vatandaşlar ise sıcaktan bulanarak yasak olmasına rağmen denize girip, kumsalda yürüyüş yaptı.

"Alanya'nın güzelliği için buradayım fakat korona virüsten dolayı yasak"

Kleopatra Plajı'na gelerek sıcakta en azından güneşlenmek ve denize girmek istediğini söyleyen 68 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Özen yasak olmasından dolayı hiçbir şey yapamadığını aktardı. Alanya'ya 20 sene önce denizi için yerleştiğini belirten Özen," AVM yerine sahillerin tedbirli olarak açılması gerekir. Alanya'nın güzelliği için buradayım fakat korona virüsten dolayı yasak. Bugün bizim günümüz ama sahil yasak, parklar yasak, AVM'ler açık. Bizim AVM'lerle işimiz yok. Biz parkları, denizi doğayı istiyoruz, onun için buradayız. Lütfen denizimizi bize bırakın. Başka bir şey istemiyoruz. Tedbirlerimi aldım maskem vs. 18.00'a kadar ama nerede geçireceğim bu vakti? AVM'ye girmem, serbest ama sakıncalı olduğu için ben kendim girmem. Parklara indim, apartmanın içinde iki aydır oturuyorum. Ama her yer yasak nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Burada tedbirleri alsınlar, yığılmayı önlesinler ama denizleri bıraksınlar. Alanya'nın en güzel zamanı, zaten biz çok sıcaklarda tansiyon hastasıyız, yaşlıyım. 68 yaşındayım ben çıkamıyoruz. Şu günde çıkmamız lazım fakat yasak uymak zorundayız" dedi.

Yaşlıları eve korona değil sıcak hava eve hapsetti

Kaynak: İHA

Manşet

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