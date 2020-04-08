Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı - Haber
Polis, Adana, ATM, 3. Sayfa

Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı

Adana'da emekli maaşını çekmek için ATM'ye önüne gelen yaşlıları yardım bahanesiyle kandırıp kartını alan, şifresini öğrendikten sonra başka kart verip dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı.

08.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:57
Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı

Adana'da emekli maaşını çekmek için ATM'ye önüne gelen yaşlıları yardım bahanesiyle kandırıp kartını alan, şifresini öğrendikten sonra başka kart verip dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşlı vatandaş ATM'den para çekerken yanına gelen bir kişinin kendisine yardım etme bahanesiyle önce hesap kartının şifresini öğrendiğini daha sonra da kartını alıp kendilerine başka kart verip dolandırdığını öne sürerek Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine dolandırıcılık dedektifleri zanlının yaşlıları dolandırdığı ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı incelemede zanlının para çekmek için kuyrukta bekliyor gibi yapıp daha sonra yaşlılara yardım etme bahanesiyle önce kartın şifresini öğrendiğini daha sonra da ATM'den iptal tuşuna basarak işlemi sonlandırıp yaşlı vatandaşlara da bir sorun olduğunu söyleyip ATM'den çıkan kartı alıp vatandaşlara ayarladığı başka kartı vererek dolandırdığını tespit etti. Polis, zanlının bu yöntemle 4 yaşlıdan yaklaşık 10 bin lira aldığını tespit etti. Polis, bu tespitler üzerine zanlının dolandırıcılık yaptıktan sonra nerelere gittiğini tespit etmek için güvenlik kamerasından takip başlattı.

"Yaşlı maaşlarını çekip altına yatırdı"

Polis, güvenlik kameralarından yaptığı takip sonucunda zanlının yaşlı maaşlarını aldıktan sonra, markete gidip alışveriş yaptığını daha sonra da bir kuyumcuya giderek altın aldığını tespit etti. Zanlı, kuyumcudan çıktıktan sonra da adım adım güvenlik kamerası ile takip edilerek ev adresi belirlendi. Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra dün akşam zanlının Seyhan ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının dolandırıcılık yaptığını kabul ettiği öne sürüldü. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haber
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Levent Dörter Erkan Petekkaya
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Rüştü Reçber Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:05:05. #1.15#
title