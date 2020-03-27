Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı
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Şarkışla, Çanakçı, Sivas

Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı

Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, hazırladıkları videoyla vatandaşlara Korona virüse karşı evinde kal çağrısı yaptı Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, hazırladıkları...

27.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:24
Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı

Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, hazırladıkları videoyla vatandaşlara Korona virüse karşı evinde kal çağrısı yaptı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, hazırladıkları videoyla vatandaşlara Korona virüse karşı evinde kal çağrısı yaptı.

Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüsü vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Alınan karara uyarak evinden çıkmayan Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü köy sakinleri, köy muhtarı Hakan Sözmen'in hazırladığı videoyla vatandaşlara evinde kal çağrısı yaptı.

Çanakçı köyünde yaşayan Cemal Tokgöz, "Rabbimin rızası için insanlara sebep olmayalım, evimizden çıkmayalım. Devletimize ve vatanımıza zararırımız olmasın. Biz evimizden dışarı çıkmıyoruz, sizde çıkmayın. Rabbimin rızası için bir an önce bu dertten kurtaralım "dedi.

Çanakçı köyünde yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Özgü vatandaşlara evinde kal çağrısı yaparak, " Biz köyde yaşıyoruz, evimizden çıkmıyoruz. Siz yaşlılar, size de sesleniyorum. Evinizden çıkmayın, hükümetimize destek olalım" dedi.

Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

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Yaşlılardan vatandaşlara, evde kal çağrısı

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