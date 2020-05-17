Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı 65 yaş üstününde pazara gitmesiyle sosyal mesafe korunamadı Afyonkarahisar'da hafta sonunda dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar da pazara gitmeyi tercih edince, semt pazarında zabıta ekiplerinin onca uyarı ve tedbirlerine rağmen...

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı
17.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:43

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı

65 yaş üstününde pazara gitmesiyle sosyal mesafe korunamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta sonunda dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar da pazara gitmeyi tercih edince, semt pazarında zabıta ekiplerinin onca uyarı ve tedbirlerine rağmen sosyal mesafe korunamadı.

Afyonkarahisar'da 65 yaş üstü vatandaşlara bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Kentin en kalabalık mahallelerinden Selçuklu mahallesindeki sent pazarına vatandaşların ve 65 yaş üstü yaşlılarında aynı anda alış-verişe çıkmasıyla pazarda sosyal mesafe kuralları korunamadı. Görevlilerin onca uyarı ve tedbir almasına rağmen, insanların Covid-19 pandemisinin yayılmasını önleyen sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Haber
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Gönül Lionel Messi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Çocuk Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 19:35:19. #1.15#
title