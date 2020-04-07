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Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi...

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), Dünya Yaşlanma Zirvesi ile kabul edilen İstanbul Küresel Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonunun 15.Yılında 3.YAŞ TV ve 3.YAŞ ÜNİVERSİTESİ kurulma kararı aldı.

07.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:41
Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi...

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), Dünya Yaşlanma Zirvesi ile kabul edilen İstanbul Küresel Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonunun 15.Yılında 3.YAŞ TV ve 3.YAŞ ÜNİVERSİTESİ kurulma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, "Projenin günümüzde televizyonlar kanalıyla yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi, yaşlıya yönelik hastalıklardan koruma, sağlıklı aktif, üretken ve başarılı yaşlanma alanlarında kendilerini yenilemeleri, tecrübe kazanmaları için Türkiye'de ivedilikle kurulması tam zamanıdır "dedi.

3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi 60 yaş ve üzeri bireyleri bir araya getirmeyi, ilgilerini çeken konularda öğrenmeyi sürdürmelerini teşvik etmeyi, ulusal ve uluslararası literatür bilgilerini sağlıklı yaşlanma gereksinimleri doğrultusunda yaşamlarına uyarlayabilmelerini sağlamak hedefiyle başlatılan bir proje. Türkiye'de projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapan Dr. Kemal Aydın konuyla ilgili bilgi verdi.

Koronavirüsü sebebiyle evinde oturan yaşlılar için projenin önemine vurgu yapan Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, "3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi tam bugünlerde yaşlılarımızın baş taçlarımızın evlerde kaldığı günlerde sağlıkla kalabilmesi için hükümet, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler iş birliğinde Türkiye'de hayata geçirilebilecek en önemli projelerinden bir tanesi. 3'ncü yaş grubu dediğimiz aslında bilge insanlar, tecrübeli insanlar her şeyiyle topluma değer katan büyüklerimizdir. Bu dönemde korona virüsten en fazla onlar etkilendiler. Dünya genelinde özellikle Avrupa'da çok fazla yaşlılarımız korona virüsü neden vefat etti" dedi.

2002 yılındaki Hollanda'daki örneğini veren Doktor Aydın, "Dünya Yaşlanma Konseyi olarak, biz bu konuda 2002 yılında Hollanda'da 3'ncü Yaş Üniversitesi'ni Türklere yönelik uygulamıştık. Çok başarılı sonuçlar elde ettik. Aynı projenin artık günümüzde de televizyonlar kanalıyla televizyondan yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin eve getirilmesi, yaşlıya yönelik hastalıklardan koruma, sağlıklı aktif, üretken ve başarılı yaşlanma alanlarında kendilerini yenilemeleri, tecrübe kazanmaları için 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi Türkiye'de ivedilikle kurulması tam zamanıdır. 3'ncü Yaş TV ve 3'ncü Yaş Üniversitesi programlarında aktif ve sağlıklı yaşlanma, sağlık okuryazarlığı, dijital sağlık hastanenin evlere kadar gelmesi, hayat boyu eğitim, tarih, coğrafya, genel kültür, sanat gibi derslerle beraber özellikle sağlıklı beslenme ve hobi dediğimiz uğraşılar yer alır. Kendilerini neler ile meşgul edebilecekler mecburiyet terapisi dediğimiz terapi metotlarını kendilerine bu televizyon ve üniversite programlarıyla vermiş olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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