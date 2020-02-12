Yaşlılara sıcak yemek dağıtımı
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Yaşlılara sıcak yemek dağıtımı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşlılara sıcak yemek dağıtımı başladı.

12.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:21
Yaşlılara sıcak yemek dağıtımı

'in ilçesinde yaşlılara sıcak yemek dağıtımı başladı.


Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlılara yemek dağıtımı başladığını ifade ederek, "ilçemiz merkezinde yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan yaşlı vatandaşlarımızın hanelerine 'Çınarlarımızın Sofralarını Şenlendiriyoruz Projesi' kapsamında günlük 3 çeşit yemek dağıtımı yapılmaktadır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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