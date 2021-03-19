Yaşlılara Saygı Haftası'nda Cevat Şakir kitabı hediye edildi
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Yaşlılara Saygı Haftası'nda Cevat Şakir kitabı hediye edildi

19.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:11
Yaşlılara Saygı Haftası'nda Cevat Şakir kitabı hediye edildi

Bodrum Belediyesi Yaşlılara Saygı Haftasını kutladı.

Bodrum Belediyesi Yaşlılara Saygı Haftasını kutladı. "Cevat Şakir Bodrum'un Mavi Merhabası" kitabı etkinlik kapsamında katılımcılara hediye edildi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Belediye Çarşı Kafe'de kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkan vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi'nin kültür yayını olarak hazırlanan "Cevat Şakir Bodrum'un Mavi Merhabası" adlı kitabını imzalayarak katılımcılara hediye etti.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerinin ardından Belediye Çarşı Kafe'de katılımcılarla bir araya geldi. Çakaloğlu "Bugün yaşlılar haftamızın başladığı gün, biz de Bodrum Belediyemizin hazırladığı Cevat Şakir'i anlatan kitabımızı hediye ediyoruz. Sizleri okuma ile buluşturalım istedik ve böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Etkinlikte imzalı kitabı alan bir katılımcı, Emekli Astsubaylar Derneği adına kitabı severek aldığını ifade ederek. "Tüm arkadaşlarımızın okuması için dernekteki kütüphanemize koyacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" ifadesinde bulundu. - MUĞLA

Yaşlılara Saygı Haftası'nda Cevat Şakir kitabı hediye edildi
Yaşlılara Saygı Haftası'nda Cevat Şakir kitabı hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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