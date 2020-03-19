Yaşlılara Saygı Haftası Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaşlılara vefa göstermek, yaşlılığa bağlı sorunları aşma çabalarında kendilerini yalnız hissettirmemek gerektiğini bildirdi.

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaşlılara vefa göstermek, yaşlılığa bağlı sorunları aşma çabalarında kendilerini yalnız hissettirmemek gerektiğini bildirdi.

Kurt, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların toplumsal, kültürel, ahlaki değerleri ve tecrübeleri gelecek kuşaklara aktaran hafıza olduklarını belirtti.

Türkiye'de 2014 yılında 6 milyon 192 olan yaşlı nüfusun, 2019 yılında yüzde 21,9 artışla 7 milyon 550 bin 727'ye ulaştığını vurgulayan Kurt, Trabzon'da ise 89 bin 644 yaşlı nüfus bulunduğunu aktardı.

Kurt, Türkiye'de de küresel yaşlanma ile birlikte demografik bir dönüşüm yaşandığını, doğurganlık ve ölüm hızındaki azalmanın, sağlık alanında kaydedilen gelişmeler ile yaşam süresindeki artışın nüfus piramidini değiştirdiğinin altını çizdi.

Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken, yaşlıların nüfus içindeki oranının arttığına dikkati çeken Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla birlikte halen ülkemiz birçok Avrupa ülkesine göre genç bir nüfusa sahiptir.

Sınırsız katkıları ile bugünümüze ulaşmamıza vesile olan yaşlı nüfusa bakış açımız, batı medeniyetinin bakış açısı ile aynı olamaz. Örneğin bizler, küresel tehdit koronavirüs ile mücadelede birçok Avrupa ülkesinin yaşlı nüfuza yaklaşım tarzını sergileyemeyiz, onları görmezden gelip matematiksel hesaplamalar ile yaşlılarımızı unutamayız. Tam aksine gün yaşlılarımıza vefa gösterme, yaşlılığa bağlı sorunları aşma çabalarında kendilerini yalnız hissettirmeme günüdür. Gün, sağlık birimlerinin yaşlılar için yaptığı önerileri yerine getirmede birlik olma günüdür. Bu vesile ile bu zor süreci mümkün olan en kısa ve en iyi şekilde geçirmek temennisi ile tüm yaşlılarımızı gönül selamı ile selamlıyor, hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA