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Trabzon, Güncel

Yaşlılara Saygı Haftası

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verildiğini bildirdi.

19.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:18
Yaşlılara Saygı Haftası

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşamın, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağladığı belirtildi.

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak anıldığı ve bu tarihlerde etkinlikler yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.

Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir. İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir."

Açıklamada, sağlık sorunlarından korunmak için temel ilkeler şöyle sıralandı:

"Yeterli ve dengeli beslenilmeli. Doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalı. Kısaca sağlıklı yaşam ilkeleri olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından etkili bir şekilde korunmak mümkündür. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Her yeni güne yaşlanmak için değil, sağlıklı yaşamak için adım atmak dileğiyle."

Kaynak: AA

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