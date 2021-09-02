Yaşlılara manevi evlat butonu

Kahramanmaraş'ta evlerinde yalnız yaşayan yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik oluşturulan online sistem sayesinde yaşlılara manevi evlat hizmeti sunuluyor.

Kahramanmaraş'ta evlerinde yalnız yaşayan yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik oluşturulan online sistem sayesinde yaşlılara manevi evlat hizmeti sunuluyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2015 yılında "Yaşlı Dostu Kent" ödülüne layık görülen Kahramanmaraş'ta, yaşlılara yönelik hizmet devam ediyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Yaşlı Destek Programını (YADES) sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri evinde yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumları, kişisel bakımları, yaşadıkları evin temizlik ihtiyacı ve sıcak yemekleri online sistemle tek tuşla karşılanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şubesinin merkezinden 24 saat yaşlıların şeker ve tansiyonu başta olmak üzere evlerine yerleştirilen sensörlerle de yangın, su baskını ve gaz sızıntısı olup olmadığını takip ediliyor.

Çalışma kapsamında evinden çıkamayacak durumda olan ve yalnız yaşayan yaşlılar, sağlık durumlarının takibi evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemleri ile takip ediliyor.

İl genlinde 375 akıllı otomasyon sisteminin yerleştirildiğini ve bunları aktif olarak yaşlıların kullandığını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, "YADES projesi kapsamında hizmet vermeye başladığımız manevi evlat projemizin çağrı merkezinde bulunuyoruz. Burası 7 gün 24 saat yaşlılarımıza hizmet sunuyoruz. İl genlinde 375 akıllı otomasyon hizmetleri kurulum ile anlık onlardan bilgiler almaktayız. Yaşlılarımızın evlerine kurduğumuz akıllı otomasyon haricinde sensörler var. Duman, gaz ve yangın olaylarında anlık bizim çağrı merkezimize bildirim düşmekte ve biz de bu sayede anlık müdahaleler gerçekleştirmekteyiz. Tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştirdiğimiz cihazlar var. Akıllı bileklikler var ve bunlar sayesinde anlık nabız ölçümü yapılıyor ve düzenli nabızları ölçülüyor. Panik butonu var, küçük bir şekilde boyunlarına asıp ya da ceplerinde taşıyabiliyorlar. Düşme ve ani bir durum olduğunda panik butonuna basan yaşlılarımızın bildirimi merkezimize geliyor ve biz de hemen yanlarında oluyoruz. Bu hizmetin yanı sıra, düzenli olarak sıcak yemek ve ev temizliklerini de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı