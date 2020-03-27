Yaşlılara Görüntülü Sağlık Hizmeti Dünyayı etkisi alan Corona virüsü hayat şartlarını her geçen gün daha çok zorlaştırmaya devam ediyor. Alınan yeni kararla birlikte 65 yaş ve üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı geldi.

11Sight, kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlayarak sağlık kuruluşlarına yeni hizmet fırsatları sunuyor.

YAŞLI HASTALARI OLAN DOKTORLAR IÇIN EFEKTIF ÇÖZÜMLER

Ev karantinası yaşanılan bugünlerde yaşlılığın getirdiği sağlık problemleri, bireyleri birçok yönden olumsuz etkiliyor. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaşlılar doktora gidemiyor. 11Sight bu durumda yaşlı hastaların doktorlarına tek tıkla erişebilmelerini sağlayarak, 11Sight'ı kullanan doktorların hastalarına görüntülü olarak ulaşabilmelerine olanak sağlıyor.

COVİD-19 DÖNEMİNE ÖZEL HİJYENİK KOŞULLARDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SİSTEMİ

11Sight'ın sağlık hizmetlerindeki kullanımında hastanın şikayetleri görüntülü görüşme ile doktor tarafından irdelenerek, gerekli testler talep edilip, hastanın ilettiği test sonuçları doktor tarafından değerlendirilebiliyor. Özellikle içinden geçilen bu özel dönemde her şeyden önce hastanelerin gereksiz şekilde meşgul edilmesinin, doktorların zamanını daha efektif şekilde yönetmeleri ve hem hastanın hem de doktorun daha hijyenik koşullarda çalışmasına olanak sağlanıyor.

YAŞLI BAKIM EVLERINDE KALAN YAKINLARINIZ ARTIK SIZE UZAK DEĞIL

Yaşlı bakım evinde kalan bir yakınınız için de 11Sight en ideal çözümü sunuyor. Yaşlı bakım evlerinde kullanılacak 11Sight sistemi ile sevdiklerinin yanlarına şu dönemde zorunlu olarak gidemeyen kişiler onları tek tıkla arayabilir, böylece diledikleri an iletişim sağlayabilirler.

Kurumların 11Sight'ın yenilikçi teknolojisinden yararlanmaları için herhangi bir uygulama indirmeleri de gerekmiyor, müşteri aramaları telefon, tablet ya da bilgisayarda web tarayıcıları üzerinden yanıtlanabiliyor.

Kaynak: Bültenler