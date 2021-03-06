Yaşlılara evlerinde ziyaret
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Yaşlılara evlerinde ziyaret

06.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:48
Yaşlılara evlerinde ziyaret

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçede yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçede yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Hasta ve yaşlılarla tek ilgilenen ve sağlık durumları ile ilgili bilgi alan Kaymakam Pelvan, "Dünyadaki en önemli değerlerden biri toplumumuzdaki büyüklerimiz, anne ve babalarımız. Çünkü onlar; hayatlarını karşılıksız bir şekilde evlatlarının hayatı için feda ediyorlar. O muhterem, sadık, fedakar dost olan yaşlılara karşılıksız hürmet, samimi hizmet, rızalarını tahsil etmek, kalplerini hoşnut etmek ve hatırlanmalarına yönelik sosyal bir farkındalık oluşturmak, her zaman asli amacımız olacaktır. İlçemizde belli aralıklarla gün gözetmeksizin yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Yaşlılara evlerinde ziyaret
Yaşlılara evlerinde ziyaret
Yaşlılara evlerinde ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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