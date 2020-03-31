Yaşlılara evlerinde saç ve sakal tıraşı hizmeti
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Emirdağ, Kuaför, Afyon, Güncel

Yaşlılara evlerinde saç ve sakal tıraşı hizmeti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Korona virüs Covid-19 önlemi kapsamında dışarı çıkamayan yaşlılar için oluşturulan berber ve kuaför ekibi, vatandaşların saç ve sakal tıraşları, kişisel bakımları evlerinde yapılıyor.

31.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:57
Yaşlılara evlerinde saç ve sakal tıraşı hizmeti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Korona virüs Covid-19 önlemi kapsamında dışarı çıkamayan yaşlılar için oluşturulan berber ve kuaför ekibi, vatandaşların saç ve sakal tıraşları, kişisel bakımları evlerinde yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesinin ihbar hattına gelen talep üzerine 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını gideren ekipler, yaşlıların saç ve sakal tarafını daha büyük bir titizlikle yapıyor.

"Yaşlılarımızın tırnaklarına varasıya kesiyoruz"

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yaşlılarımızın tırnaklarına varasıya kestiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 15 günde bir yaşlılarımızın evlerini temizliyoruz. Berberlerimiz vasıtasıyla tıraşlarını, kuaförlerimiz vasıtasıyla saçlarını kesiyoruz. İhtiyaçlarının tamamını karşılıyoruz. Bu zaten Emirdağ Belediyesine özgü bir sistemdi, biz bugün içinde bulunduğumuz Koran virüs sisteminde de bunu biraz daha genişleterek devam ediyoruz" dedi.

"Emirdağ'ın yurt dışında gurbetçisi oldukça fazla"

Başkan Koyunca ayrıca Emirdağ ilçesinin gurbetçisi oldukça fazla bir ilçe olduğunu belirterek, buna bağlı olarak önlemleri çok önceden aldıklarının altını çizdi. Koyuncu, "Emirdağ yurt dışında gurbetçisi oldukça fazla olan bir ilçemiz bu yüzden gereken tedbirleri almamız gerektiğini çok önceden zaten biliyorduk. Yaklaşık 2 haftadır Emirdağ belediyemiz tüm ilçemizde resmi kurumlarda, özel kurumlarda, sokaklarda, bütün apartmanlarda Koran virüsle alakalı dezenfektan çalışmalarına gece 24'e kadar devam etmektedir. Buradan battığımızda özel haneler içine kadar girmemizde halkımız tarafından takdirle karşılandı" dedi.

"Bütün yaşlılarımızı evinde tutmaya çalışıyoruz"

Bütün yaşlıları evlerinde tutmaya çalıştıklarına belirten Koyuncu, "Bunun haricinde 65 yaş üstü vatandaşımız Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir genelge çıkartarak sokağa çıkmasını yasakladı. Ancak biz daha öncesinden de 65 yaş üzerindeki vatandaşımıza ilçe merkezinde tamamını hem gezdik hem ihtiyaçlarını karşılıyorduk. 'Vefa gurubu' isminde ve kaymakamlığımızın önderliğinde bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmada Emirdağ'da şöyle bir rahatlık oldu; biz daha önceden da yaşlılarımıza veya evde tek başına yaşayan engelli vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma Kurumu kurduk. Burada Emirdağ Belediyemiz yaşlılarımızı veya engellerimize gidip evlerini ziyaret edip, her türlü ihtiyaçlarını zaten görüyorduk. Ekmeklerini, yemeklerini evlerine gönderiyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyorduk, berber, kuaför gibi ihtiyaçlarını evlerine giderek gideriyorduk. Daha sonra bakanlığımızın talimatıyla vefa grubu kurulduktan sonra bizim bu vefa gurubuna Emirdağ Belediyesi dahil bunun içerisine yaptığımız sosyal çalışmanın üzerine konduğu için çok daha rahatladık. Şuanda Emirdağımızın da bütün yaşlılarımız köyle de dahil olmak üzere bütün yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan herkesi evinde tutmaya çalışıyoruz ve bütün ihtiyaçlarını kurduğumuz sistemle görüyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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