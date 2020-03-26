Yaşlılara evde yemek servisi Yaşlılara evde yemek servisi Korona Virüsle mücadelede tüm birimleriyle sahada yer alan Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için, evlere yemek servisine başladı.

Yaşlılara evde yemek servisi

ADIYAMAN - Korona Virüsle mücadelede tüm birimleriyle sahada yer alan Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için, evlere yemek servisine başladı.

Adıyaman Organize Sanayi Başkanlığı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Kasaplar Odası ve bazı iş adamlarının destekleriyle, korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir projeyi hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların yemek ihtiyacını karşılayacak. Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Adıyaman Veterinerler Odası Başkanlığının hijyen kontrolünü yaparak destek vereceği, mahalle muhtarlarının da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu zor süreçte halkın her anlamda yanında olmaya çalıştıklarını dile getirerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve şahıslara teşekkür etti. Başkan Kılınç, "Bir taraftan korona virüse karşı azami ölçüde tedbir alırken, diğer taraftan da mağdur insanlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz. Bu önemli projede bize destek olan Organize Sanayi Sitesi Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Kasaplar Odamıza ve çok değerli iş adamlarımıza, katkı sunacak diğer kurum ve kuruluşlara, muhtaçların belirlenmesinde emeği geçecek olan muhtarlarımıza, hijyen kontrolünü yapacak olan halk sağlığımızla, veterinerler odasına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ekipler tarafından evlerine sıcak yemek gelen vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA