Yaşlılara evde yemek servisi Adıyaman Belediyesi, korona virüsle mücadelede dışarı çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşlar için evlere yemek servisi başlattı.

Adıyaman Belediyesi, korona virüsle mücadelede dışarı çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşlar için evlere yemek servisi başlattı.

Adıyaman Organize Sanayi Başkanlığı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Kasaplar Odası ve bazı iş adamlarının destekleriyle korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik projeyi hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların yemek ihtiyacını karşılayacak. Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Adıyaman Veterinerler Odası Başkanlığının hijyen kontrolünü yaparak destek vereceği, mahalle muhtarlarının da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu zor süreçte halkın her anlamda yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Kılınç, "Bir taraftan korona virüse karşı azami ölçüde tedbir alırken, diğer taraftan da mağdur insanlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz. Bu önemli projede bize destek olan Organize Sanayi Sitesi Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Kasaplar Odamıza ve çok değerli iş adamlarımıza, katkı sunacak diğer kurum ve kuruluşlara, muhtaçların belirlenmesinde emeği geçecek olan muhtarlarımıza, hijyen kontrolünü yapacak olan halk sağlığımızla, Veterinerler Odasına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ekipler tarafından evlerine sıcak yemek getirilen vatandaşlar, Adıyaman Belediyesine teşekkür ettiler. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA