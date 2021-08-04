Yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerinin yanı sıra yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti de veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerinin yanı sıra yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti de veriyor. Başkan Mustafa Demir, fizyoterapi hizmeti alan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Samsun'da 30 kişiye evde fizyoterapi hizmeti veriliyor. Uzman ekipler tarafından evlere gidilerek haftada iki gün verilen bu hizmet ile yaşlılara çeşitli hareketler yaptırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de bugün evde fizyoterapi hizmeti alan bazı yaşlıları ziyaret ederek moral verdi. Evlerinde ziyaret ettiği hastalarla sohbet ederek şifa dileyen Başkan Demir, "Muhtaç, sakat ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakımlarının yapılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Sadece evde fizyoterapi hizmeti değil, psikolojik destek, genel sağlık hizmeti, temizlik gibi alanlarda da ekiplerimiz evlerde hizmet veriyor" dedi.

Tüm bunları gerçekleştirirken temel belediyecilik anlamındaki projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Demir, "Sosyal belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan her alanda ekiplerimiz sahada. Bugün de evde fizik tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledik. Tedavi süreçleri hakkında bilgi aldık. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bizler elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Parkinson hastası olan ve yürümede güçlük çeken 81 yaşındaki Gülcan Uysal, haftada iki gün belediyeden gelen ekiplerden tedavi hizmeti aldığını dile getirerek, "Belediyemizin bu hizmetinden memnunum. Allah onlardan razı olsun. 1.5 aydır tedaviye geliyorlar. Evde yapılan fizik tedavi hastane ortamına göre benim için daha uygun. Çünkü pandemi koşullarında dışarı çıkıp hastane ortamına girmiyorum. Benim için bu çok önemli" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı