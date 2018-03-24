Yaşlılara Eğitim Verildi

Lüleburgaz ilçesinde yaşlılara ev kazaları hakkında bilgiler verildi.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Lüleburgaz Devlet Hastanesinde görevli uzman doktor Nalan Doğan tarafından katılımcılara eğitim verildi.

Doğan, yaptığı konuşmada, amaçlarının yaşlıların sorunlarına sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Yaşlılara hizmet etmenin insani bir görev olduğunu vurgulayan Doğan, yaşlıların toplumdaki yeri ve öneminin herkes tarafından önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan, yaşlıların sadece yılın bir günü veya bir haftası değil her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Yalçın Sağlam da katıldı.