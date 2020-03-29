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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel

Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına "Geniş Ailem" merkezini kurdu.

29.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:15
Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geniş Ailem projesi, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla hizmet alanını genişletti. 60 yaş üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Geniş Ailem Merkezi'ni kurdu.

GENİŞ AİLEM YANINIZDA

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde 60 yaş üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden dışarı çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Bu sebepten dolayı 60 yaş üstü vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Geniş Ailem" projesi ile destek oluyor.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ HİZMET ALANI GENİŞLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile hizmet alanını genişleten Geniş Ailem projesi, 60 yaş üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Geniş Ailem Merkezi kurdu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasında bulunan merkez, 153 Çağrı ve Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi ile ortak hareket ediyor.

TALEPLER 153 ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİDEN GELİYOR

Kurulan merkezde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, işaret dili tercümanı ve alanında uzman personel görev yapıyor. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 arası dönüşümlü bir şekilde hizmet veren merkeze sahada ise 23 ekip eşlik ediyor. 153 Çağrı Merkezi üzerinden gelen alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek, işitme engelliler için işaret dili desteği gibi talepleri yerine getiriyor.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN ÖZEL HAT

İşitme Engelliler için Whatsup destek Hattı 0 549 781 39 25 İşaret Dili Tercümanı sayesinde bu telefonla görüntülü görüşme yapılarak talepler alınmaktadır.

153 ÇAĞRI VE KOORDİNASYON MERKEZİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

Geniş Ailem Merkezi'nden yönlendirilen saha ekipleri, vatandaşın evine kadar gidip alışveriş listesi ve ücretini aldıktan sonra talep edilenleri temin edecekleri alana gidiyor. Saha ekipleri alışverişi bitirdikten sonra istenilen talepleri, vatandaşların evlerine kadar getiriyor. Alışveriş sırasında ekipler, maske ve eldiven kullanıyor. Geniş Ailem Merkezi salgın boyunca 153 Çağrı Merkezi ve Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi ile ortak çalışacak.

Kaynak: Bültenler

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