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Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 yılı şubat ayında yaşlılara 2 milyon lira maddi destek verildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 yılı şubat ayında yaşlılara 2 milyon lira maddi destek verildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı bireylere maaş bağlanması için çalışmalar başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, dezavantajlı olduğu tespit edilen bin 759 yaşlıya maaş verilmesi kararlaştırıldı. Her bir yaşlı için bin 345 lira ödemeler yapıldı. Bu kapsamda, Düzce'de 2022 şubat ayı için yaşlı maaşı bağlanan bin 759 kişiye toplam 2 milyon 367 bin 252 lira 93 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Düzce, Ekonomi, Haber

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