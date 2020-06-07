Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti
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Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Van'da dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yine parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti
07.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:01

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Van'da dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yine parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, saat 14.00 itibariyle sokağa çıktı. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu kısıtlama uygulanması nedeniyle belirtilen saatlerde sadece yaşlılar dışarı çıkarken, diğer yaş grupları ise evlerinde vakit geçiriyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Van'da, şehir merkezinde yoğunluk oluştu. Yoğunluk oluşması nedeniyle kalabalık ortamlardan uzak duran yaşlı vatandaşlar ise yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi park alanlarını tercih etti.

Geçtiğimiz pazar günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını ve kimsenin dışarıda olmadığını ifade eden yaşlı vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasının olmadığı bugünde kalabalık ortamlara girmeye çekindiklerini söyledi.

Öte yandan, korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma izni saat 20.00'ye kadar sürecek. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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