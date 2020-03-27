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İçişleri Bakanlığı, Van

Yaşlılar 'vefalı' ellere emanet... 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların her ihtiyaçları...

Yaşlılar 'vefalı' ellere emanet... 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların her ihtiyaçları karşılanıyor Yaşlılar 'alo' diyor Vefa Sosyal Destek Grubu yardımına koşuyor Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik...

27.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:44
Yaşlılar 'vefalı' ellere emanet... 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların her ihtiyaçları...

Yaşlılar 'vefalı' ellere emanet... 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların her ihtiyaçları karşılanıyor

Yaşlılar 'alo' diyor Vefa Sosyal Destek Grubu yardımına koşuyor

VAN - Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturuldu. Türkiye geneli Valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılıyor.

Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde harekete geçen ekipler, genelgenin yayımlandığı günden itibaren 255 kişiye ulaşarak talepleri yerine getirdi. 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sadece sıcak yemek, gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ekipler ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılayarak, yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İhtiyaçları karşılanan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, korona virüs salgının bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Yaşlılar 'vefalı' ellere emanet... 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların her ihtiyaçları...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yaşlılar 'vefalı' ellere emanet... 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların her ihtiyaçları...

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