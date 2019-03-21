Yaşlılar Unutulmadı

Samsun'da alışveriş merkezi çalışanları "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.

"18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Yeşilyurt AVM anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden AVM yönetimi ve mağaza çalışanları yanlarında getirdikleri hediyeleri huzurevi sakinlerine takdim etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen AVM yönetimi ve mağaza çalışanları yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA