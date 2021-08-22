Yaşlılar ücretsiz ulaşım hakkının kullanımı sırasında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor
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Yaşlılar ücretsiz ulaşım hakkının kullanımı sırasında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor

Yaşlılar ücretsiz ulaşım hakkının kullanımı sırasında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken mağduriyet yaşadığını belirterek, yetkililerden bu hakkın kullanımını engelleyenlerin cezalandırmasını istedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken mağduriyet yaşadığını belirterek, yetkililerden bu hakkın kullanımını engelleyenlerin cezalandırmasını istedi.

Yazıcıoğlu, yazılı açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz seyahat hakkının 4736 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle 2013 yılında getirildiğini belirterek, bu hakkın tüm Türkiye'de nüfus cüzdanı ibra edilerek kullanılabildiğini vurguladı.

"Engelleyenler ağır şekilde cezalandırılmalı"

Ücretsiz seyahat hakkının, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyelerce kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyelerin yetki verdiği özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde geçerli olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Özel halk otobüsleri başta olmak üzere bu hakkın yaşlılarımıza kullandırılmadığı, otobüs şoförlerinin yaşlılarımızı durakta görüp durmadığı ya da araçtan zorla indirdiği yönündeki şikayetler çoğaldı. Her şeyden önce yaşlılarımıza tanınan bu hak, yasal bir haktır. Mülki idare amirleri, yaşlılarımızın bu hakkı kullanmasını engelleyenlere veya kısıtlayanlara karşı ceza uygulamakla görevlidir. Yetkililerden, bu yöndeki şikayetleri dikkate alıp, yaşlılarımızın ücretsiz seyahat hakkını engelleyen şahıs ve şirketleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Yaşlılar ücretsiz ulaşım hakkının kullanımı sırasında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor - Haberler
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