"Yaşlılar, Türk kültüründe, dilinde ve geleceğinde önemli rol oynuyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında yaşlıların Türk kültüründe, dilinde ve geleceğinde önemli rol oynadığına değindi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yaşlılar Haftası'nı ele alan mesajında şunları kaydetti:

"Günümüzle geleceğimiz arasında köprü görevi üstlenen, kültürümüzü, dilimizi, örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara aktarmamızı sağlayan yaşlılarımız ulu bir çınar gibi gölgesinden faydalandığımız tecrübe kaynaklarımızdır. 900 yıllık Ahilik geleneğini sürdüren esnaf ve sanatkarlar camiası olarak büyüklerimize ve yaşlılarımıza saygı ve hürmet göstermenin ne kadar önemli olduğunu bilen bir kültüre sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Yaşlılarımıza karşı duyarlı olmak hepimizin insanlık görevidir. Ulu bir çınar gibi başımızda duran, varlıklarıyla bize güç veren, geçmişin tecrübelerini bugüne aktararak hayatımıza ışık tutan tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Yaşlılar haftası vesilesiyle tüm yaşlılarımıza saygılarımı sunuyor, hayatlarını sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmelerini diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı