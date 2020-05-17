Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti
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Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti

Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti Beyoğlu'nda 6 saatliğine dışarıya çıkan yaşlılar parklara akın etti Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 6 saatliğine dışarıya çıktı.

Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti
17.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:46

Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti

Beyoğlu'nda 6 saatliğine dışarıya çıkan yaşlılar parklara akın etti

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 6 saatliğine dışarıya çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın eden yaşlılar, güneşli havanın keyfini çıkarttı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların geçtiğimiz Pazar olduğu gibi bugünde saat 12.00'de başlayarak 6 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verildi. Bu kapsamda evlerinden çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. En işlek cadde kendilerine kalan yaşlılar, yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkarttı.

Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti

Kaynak: İHA

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