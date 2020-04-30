Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi

Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi Sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar hayatlarında ilk defa kamera ve mikrofon karşısına geçtiler Kayserili müzik öğretmeni, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü yaşlılar için ortaya koyduğu projede yaşlılara Gesi...

Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi
30.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:09

Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi

Sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar hayatlarında ilk defa kamera ve mikrofon karşısına geçtiler

KAYSERİ - Kayserili müzik öğretmeni, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü yaşlılar için ortaya koyduğu projede yaşlılara Gesi Bağları türküsünü söyletti. İlk defa kamera ve mikrofon karşısına geçen yaşlıların videosu büyük beğeni topladı.

Kilis'te müzik öğretmenliği yapan ancak korona virüs tedbirleri çerçevesinde okulların kapanması ile birlikte memleketi Kayseri'ye gelen Samet Gün, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şu günlerde yaşlıların bir araya getirerek Gesi Bağları türküsü ile klip çekti.

"Sokağa çıkamıyoruz, karantinadayız ve bir şeyler yapmak istedim. Özellikle bunu yaşlılar için yapmayı düşündüm çünkü onların sokağa kısıtlaması yasağı var" diyen Samet Gün, "Öncelikle kendi etrafımdaki yaşlılardan başladım. Sonra 10-11 kişi ile Gesi Bağları türküsünü yaşlılarla söyleyebiliriz dedik ve yaptık" ifadesinde bulundu.

Türkünün söylenmesi aşamasında kişilerin evlerinde ve bahçelerinde çalışma yapıldığının altını çizen Gün, "Video çekimlerini bitirdikten sonra ve çekimler sırasında gerekli hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına tamamen uyduk. Buna özellikle dikkat ettik. Tüm aşamalar 1 hafta çalışmama mal oldu. Sırf yaşlılarımızı mutlu etmek adına 1 hafta uğraştım. Hepsi hayatlarında ilk defa türkü söyledi. Benim için zor bir çalışma oldu ama güzel oldu" diye konuştu.

Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haber
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Haber
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi Haber
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Haber
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Evinde izole eden şahıs, 'korona şüphelisiyim' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Deniz Seki Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Lionel Messi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:53:06. #1.14#
title