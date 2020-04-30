Yaşlılar sosyal mesafeye uyarak Gesi Bağları türküsünü seslendirdi Kayserili müzik öğretmeni, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü yaşlılar için ortaya koyduğu projede yaşlılara Gesi Bağları türküsünü söyletti.

Kayserili müzik öğretmeni, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü yaşlılar için ortaya koyduğu projede yaşlılara Gesi Bağları türküsünü söyletti. İlk defa kamera ve mikrofon karşısına geçen yaşlıların videosu büyük beğeni topladı.

Kilis'te müzik öğretmenliği yapan ancak korona virüs tedbirleri çerçevesinde okulların kapanması ile birlikte memleketi Kayseri'ye gelen Samet Gün, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şu günlerde yaşlıların bir araya getirerek Gesi Bağları türküsü ile klip çekti.

"Sokağa çıkamıyoruz, karantinadayız ve bir şeyler yapmak istedim. Özellikle bunu yaşlılar için yapmayı düşündüm çünkü onların sokağa kısıtlaması yasağı var" diyen Samet Gün, "Öncelikle kendi etrafımdaki yaşlılardan başladım. Sonra 10-11 kişi ile Gesi Bağları türküsünü yaşlılarla söyleyebiliriz dedik ve yaptık" ifadesinde bulundu.

Türkünün söylenmesi aşamasında kişilerin evlerinde ve bahçelerinde çalışma yapıldığının altını çizen Gün, "Video çekimlerini bitirdikten sonra ve çekimler sırasında gerekli hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına tamamen uyduk. Buna özellikle dikkat ettik. Tüm aşamalar 1 hafta çalışmama mal oldu. Sırf yaşlılarımızı mutlu etmek adına 1 hafta uğraştım. Hepsi hayatlarında ilk defa türkü söyledi. Benim için zor bir çalışma oldu ama güzel oldu" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA