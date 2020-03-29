Yaşlılar online egzersizle formda kalacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yaşlılar online egzersizle formda kalacak - Haberler
Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel

Yaşlılar online egzersizle formda kalacak

Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uzaktan egzersiz eğitimi başlattı.

29.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:37
Yaşlılar online egzersizle formda kalacak

Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uzaktan egzersiz eğitimi başlattı.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan ve yaşları 60 ile 92 arasında değişen vatandaşların eğitim gördüğü Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi'nde de Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde eğitime ara verildi.

Evden çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların aktif yaşama katılmasını sağlamak, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sunmak için Japon uzman fizyoterapist Hiroşi Nakajima, gönüllü olarak haftanın üç günü canlı yayında egzersiz eğitimi veriyor.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, evlerinden canlı yayına bağlanarak, hareketleri yapmaya çalışıyor.

"Evde de her türlü faaliyet yapılabilir"

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, AA muhabirine, 65 yaş üstü vatandaşların kronik hasta ve bağışıklık sistemi zayıf olduğundan risk grubu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, yaşlıların tecrübesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tufan, "Bu toplumun sizlere ihtiyacı var, lütfen evde kalın. Evde de her türlü faaliyet yapılabilir." dedi.

Tufan, yaşlılara, tehlike arz etmeyecek, kazaya zemin yaratmayacak hafif hareketler yapmalarını önerdi.

Günlük yapılan egzersizin insanı zihinsel olarak tazeleyeceğini, bağırsak sistemini hareketlendireceğini aktaran Tufan, "Bağışıklık sistemini, beden ve ruh sağlığını güçlendirmek için yaşlılarımıza yönelik uzaktan egzersiz eğitimi başlattık. Kampüsümüzden Facebook ve Instagram hesabından uyarı yaparak, canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi bu programa davet ediyoruz." diye konuştu.

"Ağrı ve acı hissederseniz o hareketi sonladırın"

Öğretim elemanı, uzman fizyoterapist Nakajima da kan dolaşımının sağlanmasında egzersizin önemli olduğunu, bunun için yaşlıların günlük parmaklarını, eklemlerini, karın bölgesi, omurga, omuz, kol ve bacaklarını hareket ettirmesi gerektiğini bildirdi.

Çok oturmanın iyi olmadığına dikkati çeken Nakajima, "Egzersiz için illaki yürümek zorunda değilsiniz, otururken bile yapabileceğiniz birçok egzersiz var. Günde iki defa, sabah ve akşam üzeri yapmanız daha sağlıklı. Eğer bir harekette ağrı ve acı hissediyorsanız o hareketi sonlandırın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Fahrettin Koca Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Basketbolcu Ergin Ataman Lionel Messi Bülent Uygun
Daha Fazla Mart Nisan Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Yaşlılar online egzersizle formda kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:46:19. #1.15#
title