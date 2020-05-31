Yaşlılar Marmaris'te keyifli dakikalar yaşadı
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Yaşlılar Marmaris'te keyifli dakikalar yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkarak, keyifli dakikalar yaşadı.

Yaşlılar Marmaris'te keyifli dakikalar yaşadı
31.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:29

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkarak, keyifli dakikalar yaşadı.

Korona virüse (kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sahil yürüyüş yolu ve plajlara giriş-çıkışlar yasaklanırken, bugüne özel sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlara serbestlik getirildi. Havanın serin olmasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan sekiz kilometrelik sahil yürüyüş yolunu doldurdu. Yaşlı vatandaşlar Marmaris Filarmoni Derneği üyelerinin verdiği mini konseri dinlediler, pazarlarda ve süpermarketlerde alışveriş yaptılar.Ayrıca sadece kendilerine açık olan sahil şeridinde yürüyüş yapıp denizi izlediler.

71 yaşındaki Hayriye Tufan "Biz alınan kararlardan çok memnunuz hastalık yayılmasını istemiyoruz, bizim ve çocukların sağlığımızı düşündükleri için çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekipleri sahillde gezmesi yasak olan vatandaşları ise anonsla uyardı. Yaşlıların hepsinin sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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