Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor - Haberler
Kütahya, Güncel

Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılar ile kronik hastalığı olan kişilere, ilde yaklaşık 5 yıl önce tüm acil hizmetlerin birleştirildiği 112 numaralı hattan hizmet sağlanıyor.

26.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:21
Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılar ile kronik hastalığı olan kişilere, ilde yaklaşık 5 yıl önce tüm acil hizmetlerin birleştirildiği 112 numaralı hattan hizmet sağlanıyor.

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında alınan karar doğrultusunda merkezin 17 Kasım 2015'te hizmete girdiğini söyledi.

Uygulama sayesinde acil yardım sunan sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD'ın tek çatı altında toplandığını belirten Yiğit, "Öncelikli görevlerimiz, acil olaylarda insanların can ve mal kayıplarını önlemektir. İlimizde acil yardım sunan 6 kurumun bir arada hizmet vermesi iletişim, iş birliği ve koordinasyon hızını artırmıştır. Acil hizmet veren diğer numaralar yerine 112 aranarak insanların tek numara ile bütün birimlere ulaşmaları sağlanmıştır." dedi.

Yiğit, Kovid-19'la mücadele konusunda merkezin kilit rol oynadığını dile getirdi.

112 Acil Çağrı Merkezinin, Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla kronik hastalığı olanlardan gelen taleplerin karşılanmasına aracılık ettiğini aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Evden çıkması yasak olan yaşlı vatandaşlarımız, çağrı merkezimizi arayarak bankadan ilaç alımı, para çekme, market ve pazar ihtiyaçları gibi taleplerde bulunuyor. Biz de vatandaşımızın evinin bulunduğu bölgede sahada bulunan kolluk kuvvetlerini ya da ilgili diğer kurum personelini bilgilendiriyoruz. Bu şekilde evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Merkezimiz, sürecin başından itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımızın talebinin karşılanmasına aracılık etti. Acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezinin çatısı altında toplanmasının ne kadar büyük önem taşıdığını yaşadığımız süreçte çok daha iyi anladık."

Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Emine teyze 'Kuzularım aç yem istiyorum' dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zekeriya Birkan
Magazin Seda Akgül Seda Sayan Serra Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Kadın Manisa Futbolcu
Şu an buradasınız: Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:06:34. #1.14#
title