Yaşlılar İçin "Huzur Sokağı" Oluşturuldu

Yaşlılar için "Huzur Sokağı" oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların dinlenmeleri ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için Huzur Sokağını hizmete açtı

Her masada bir oyun grubunun bulunduğu sokak, 3 boyutlu çizim ve çiçeklerle süslendi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların daha güzel vakit geçirip dinlenmelerini sağlamak için Huzur Sokağını hizmete açtı.

İçişleri Bakanlığınca yaklaşık 9 ay önce kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların dinlenip vakitlerini geçirebilmeleri için 1 ay önce çalışma başlattı. Bağlar ilçesinde bulunan Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde kullanılmayan bir alanı tespit eden yetkililer, burayı baştan başa yeniledi. Çardakların kurulduğu sokak 3 boyutlu çizimlerle eğlenceli bir hale getirildi. Çiçeklerin ekilip oyun masaların kurulduğu sokak vatandaşların hizmetine açıldı. Özellikle yaşlıların uğrak mekanı haline gelen sokakta vatandaşlar dinlenip yakınları ve arkadaşları ile güzel vakit geçirebilecek.

Huzur Sokağının yapılmasının çok önemli olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür etti. Vatandaşlar ayrıca, Huzur Sokağına zarar verilmemesi için yetkililerden alana bekçi görevlendirilmesini istedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli peyzaj mimarı Necdet Kaygısız, "Yaklaşık bir aydır burada çalışıyoruz. Pasif olan bir alanı yaşlılar için aktif bir hale daha renkli bir konum haline getirdik. Yaşlılar burada çeşitli oyunlar oynayacak, buraya gelip huzurlu bir şekilde oturacaklar. Huzur Sokağı olarak burayı planladık. Dışarıdan malzeme aldık, işçiliğini kendimiz yaptık. 2 gündüz 2 gece olmak üzere bekçi olacak bu alanda" dedi.