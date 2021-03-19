Yaşlılar Haftasında Vali Atay'dan huzurevine ziyaret
19.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:09
Düzce Valisi Cevdet Atay, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevindeki yaşlı sakinlerle bir araya geldi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevindeki yaşlı sakinlerle bir araya geldi.
Korona virüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; Vali Atay huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, istek ve arzularını dinledi.
Huzurevi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından ziyaret sona erdi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı