Yaşlılar Haftasında Vali Atay'dan huzurevine ziyaret
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Yaşlılar Haftasında Vali Atay'dan huzurevine ziyaret

19.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:09
Yaşlılar Haftasında Vali Atay'dan huzurevine ziyaret

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevindeki yaşlı sakinlerle bir araya geldi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevindeki yaşlı sakinlerle bir araya geldi.

Korona virüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; Vali Atay huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, istek ve arzularını dinledi.

Huzurevi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından ziyaret sona erdi. - DÜZCE

Yaşlılar Haftasında Vali Atay'dan huzurevine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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