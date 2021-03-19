Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler

19.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:52
Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, Yaşlılar Haftası vesilesiyle Seyranbağları Huzurevi'ni ziyaret ederek hediyelerle yaşlıları duygulandırdı.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, Yaşlılar Haftası vesilesiyle Seyranbağları Huzurevi'ni ziyaret ederek hediyelerle yaşlıları duygulandırdı.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı unutmadı. Kadınlar kendi elleriyle hediyeler yaparken, Altındağlı çocuklar ise büyüklerine sevgi dolu mektuplar yazdı. Anlamlı hediyeler, Seyranbağları Huzurevi sakinlerine verildi. Huzurevini ziyaret eden Altındağlı kadınlar, hediyelerle büyüklerin yüzünü güldürdü.

Altındağlı kadınların ve çocukların sosyal sorumluluk bilincinin daima yüksek olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu güzel düşünce için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Güzel insanlar iyi ki varlar. Günlerdir emek veriyorlar, kendi elleriyle hediyeler hazırlıyorlardı. Bugün yaptıkları ziyaretle hem yüzleri güldürdüler hem de ne kadar duyarlı olduklarını gözler önüne serdiler. Hediyeleri Seyranbağları Huzurevi'nde kalan yaşlılarımıza verdiler. Çocuklarımızın sevgi dolu mektupları ise herkesi duygulandırdı. Yüzlerini güldürebildiysek, farklı bir gün yaşatabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler
Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler
Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler
Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler
Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Aykut Kocaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:53:12. #1.16#
title