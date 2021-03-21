Yaşlılar Haftası
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Yaşlılar Haftası

21.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:53
Yaşlılar Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, yaşlılara gösterilen saygı ve sevginin gelecek nesillere de örnek olması gerektiğini belirtti.

Türk kültürüne yaşlıları sahiplenmek ve korumak olduğunu bildiren Ilık, yaşlıların engin deneyimlerinden istifade edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşlıların yaşadıklarından ders alınması gerektiğini ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Onların çok kıymetli bir hazine olduğunu unutmamalıyız. Yaşlılarımıza göstereceğimiz saygı gelecek nesillere de örnek olmalıdır. Onların bir toplumun kültüründe, örf ve adedinde önemli bir mihenk taşı olduklarını unutmamalıyız. Unutmayalım ki bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Bizler her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu göstermeliyiz. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak görüyoruz. Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlarımız olarak, kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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