Yaşlılar Haftası

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, her insan için çok farklı anlam ve önem ifade eden yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğunu belirtti.

Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlıklar olduğunu aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Ömrünün en güzel yıllarını vatanına, milletine ve ailesine hizmet ederek geçirmiş yaşlılarımıza, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri güvenli ortamı hazırlamak hepimizin görevidir. Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizlere emanet edilen yaşlılarımız toplumsal hayattan kopmadan, daha kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için sürekli olarak sağlık alanında desteklenmekte, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler sürdürmekteyiz.

Amacımız istisnai durumlar haricinde kurum bakımındaki yaşlılarımızın, yalnızlık duygusuna kapılmadan, insanlarla iç içe yaşayarak yaşamlarını devam ettirmeleri, toplumsal hayattan kopmamalarını sağlamaktır."

Özbaş, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçi girişlerine sınırlama getirilerek, huzurevlerinde kalmakta olan yaşlıların dışarıya çıkışlarının kontrollü şekilde sağlandığını, aşılanma ve durumlarının takip edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci