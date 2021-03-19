Yaşlılar Haftası

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Yaşlılar Haftası nedeniyle 79 yaşındaki Vesile Törün'ü ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Yaşlılar Haftası nedeniyle 79 yaşındaki Vesile Törün'ü ziyaret etti.

Yalçın, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Omran Gündüz ile birlikte Şehit Musa Törün'ün eşi Vesile Törün'ün Yeşilkent Mahallesindeki evine ziyarette bulundu.

Yalçın, Törün'e sağlıklı günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Törün ise kendisini ziyaret eden Yalçın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak